انهيارات واسعة في صفوف الحوثيين بصعدة

عززت قوات الشرعية انتصاراتها في محافظة صعدة، معقل ميليشيا الحوثي الإيرانية، حيث تمكنت قوات الجيش اليمني من تحرير مواقع جديدة بمديرية الظاهر، وباتت على مشارف جبلي المطلة وطيبان، المطلين على سوق الملاحيظ، وهي معقل عسكري حصين للتمرد الحوثي.

واستهدفت مقاتلات التحالف تعزيزات للميليشيا في مواقع متفرقة بصعدة كانت في طريقها إلى الملاحيظ، وأسفرت الغارات عن خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الميليشيا التي تشهد انهياراً واسعاً في صفوفها. وشنّت ثلاث غارات جوية على معسكر الحمزة، في مديرية السبرة في إب، حيث سقط عدد من القتلى والجرحى من الميليشيا، فيما قُتل المسؤول عن ميليشيا «الزينبيات» في العاصمة صنعاء، في ظل تصاعد الخلافات والتصفيات المتبادلة.

سياسياً، ذكرت مصادر سياسية يمنية رفيعة لـ«البيان» أن أطــرافاً دولية والمبعوث الأممي الخاص باليمن، مارتن غريفيث، يناقشون مع الأطراف السياسية مقترحاً بتشكيل حكومة وحــدة وطنية، تتولى تسلُّم الأسلحة والـمدن من الميليشيا، وتحــضّر لانتخابات خلال عامين. وقالت المصادر لـ«البيان» إن عملية إعادة دمج المسلحين في قوات الجيش والأمن ستتم تحت إشراف الحكومة التي يُسمح للحوثيين بالمشاركة فيها كطرف سياسي فقط.