اجتماع طارئ للجامعة العربية لبحث التصعيد الاسرائيلي في فلسطين

قرر مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين عقد إجتماع طارئ الثلاثاء برئاسة السعودية، وذلك بناءً على طلب من فلسطين لبحث جرائم الاحتلال الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.

وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين بالجامعة العربية السفير سعيد أبوعلي في تصريح له ان الاجتماع سيبحث جرائم اسرائيل القوة القائمة بالاحتلال ضد المتظاهرين السلميين الذين خرجوا في مسيرة تحت عنوان "مسيرة العودة الكبرى" بمناسبة الذكرى 42 ليوم الأرض للشعب الفلسطيني بالاضافة الى الأحداث المستمرة والخطيرة التي تنتهجها اسرائيل في الأراضي الفلسطينية.