الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة في صعدة

حققت قوات الجيش اليمني تقدماً ميدانياً جديداً في محافظة صعدة عقب عملية ‏عسكرية مستمرة لليوم الثاني على التوالي بمديرية الظاهر وسط انهيار في صفوف ‏ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.‏

وقال مصدر عسكري يمني، في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية إن قوات الجيش اليمني ‏تمكنت من تحرير مواقع جديدة بمديرية الظاهر وتتجه نحو تحرير جبلي المطلة وطيبان ‏المطلان على سوق الملاحيظ.‏

وأشار إلى أن مقاتلات التحالف استهدفت تعزيزات للميليشيا في مواقع متفرقة بصعدة منها ‏تعزيزات في منطقة مران كانت في طريقها إلى الملاحيظ وأخرى في منطقة كوكبان بمديرية ‏حيدان, أسفر عن خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الميليشيا الإنقلابية.