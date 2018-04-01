قصائد متبادلة بين الشيخ زايد وأمير قطر الراحل تكذب مزاعم الدوحة

نشر معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، قصيدة للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رداً على قصيدة للشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، تكذبان مزاعم إعلان تنظيم الحمدين بشان دور مزعوم للإمارات في محاولة انقلابية فاشلة وتظهر القصيدتان جهود الشيخ زايد بن سلطان طيب الله ثراه ومواقفه التاريخية وهو يحث الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني على قبول التغيير والتصالح مع ابنه الشيخ حمد، مشيراً إلى ان الأمور واضحة في سيّر الرجال.

وقال معاليه في عدة تغريدات على حسابه في "تويتر" :"للتاريخ، قصيدة الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني إلى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراهم، وذلك بعد زيارة مبعوث الشيخ زايد بن سلطان للشيخ خليفة بن حمد يحثه على قبول التغيير و التصالح مع إبنه الشيخ حمد."

واضاف "وهنا رد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، على الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، رحمه الله، بعد استلامه لقصيدته عبر مبعوثه."

وشكر معاليه في ختام التغريدات كل من "حفظ هذه القصائد لتكون الأمور واضحة في سيّر الرجال، الشيخ زايد بن سلطان، الحكيم العاقل صاحب المواقف التاريخية، وقصيدته هذه شاهدة على ذلك. رحمه الله رحمة واسعة ووفق الإمارات وقادتها. "