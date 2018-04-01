السعودية تعترض باليستياً فوق نجران

نجحت قوات الدفاع الجوي السعودي، أمس، في اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي الإيرانية على نجران، كما تمكن طيران التحالف العربي من استهداف منصة الصاروخ وتدميرها.

وقال الناطق الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، إن الصاروخ كان باتجاه نجران، وتم إطلاقه بطريقة عشوائية وعبثية لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان.

وشنّت مقاتلات التحالف العربي - بإسناد من القوات المسلحة الإماراتية - سلسلة غارات جوية مركّزة، استهدفت مراكز قيادة وآليات عسكرية ومستودعات أسلحة وذخائر وتجمعات للحوثيين في مناطق الفازة والتحيتا والدريهمي بجبهة الساحل الغربي لليمن، تكبدت على إثرها الميليشيا الإيرانية خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

وبدأت قوات الشرعية التقدم على محاور عدة لتحرير المناطق الساحلية من قبضة ميليشيا الحوثي الإيرانية وتطهيرها من الجماعات الإرهابية، بإسناد كبير من القوات المسلحة الإماراتية، ضمن قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، وفتحت قوات الشرعية جبهة جديدة للقتال في غرب صعدة، المعقل الرئيس لميليشيا الحوثي الإيرانية.

وحررت عدداً من المواقع. إلى ذلك، التهم حريق هائل، أمس، مخازن تابعة لبرنامج الغذاء العالمي في الحديدة، وأتلف كل ما فيها من مواد غذائية إغاثية، كما اندلع حريق مماثل في ميناء الاصطياد في الحديدة، إثر فشل ميليشيا الحوثي في استهداف بارجة حربية تابعة للتحالف.