محمد بن سلمان يستعرض أوجه التعاون مع بيل غيتس ومؤسس «أمازون»

التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في مدينة سياتل الأميركية، بيل غيتس الرئيس المشارك لمؤسسة بيل ومليندا غيتس الخيرية، وذلك في منزله وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون في عدد من البرامج والمشروعات التنموية المشتركة.

وحضر اللقاء الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة والوفد الرسمي المرافق لولي العهد.

كما التقى الأمير محمد بن سلمان مع جيف بيزوس المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أمازون.

وجرى خلال اللقاء بحث مجالات التعاون والفرص الاستثمارية الواعدة في المملكة وفق رؤية 2030 بحضور الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز.