آخر الأخبار

إضراب شامل في الأراضي الفلسطينية حداداً على شهداء غزة

المصدر:
  • وام
التاريخ:
طباعة Email

عم الإضراب الشامل اليوم " السبت " جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة استجابة لدعوة الحكومة الفلسطينية حدادا على أرواح شهداء قطاع غزة.

وشمل الإضراب المؤسسات الرسمية والأهلية والمدارس والجامعات .. فيما أغلقت المحال التجارية أبوابها وأعلنت نقابات النقل التزامها بالإضراب.

وجاء قرار الحكومة التزاما بقرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي أعلن فيه الحداد الوطني العام على أرواح الشهداء الذين ارتقوا الجمعة خلال احياء ذكرى " يوم الأرض ".

وشيعت جماهير قطاع غزة ظهر اليوم جثامين الشهداء الذين ارتقوا يوم أمس.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن 16 مواطنا فلسطينيا استشهدوا وأصيب 1416 بنيران الاحتلال خلال مسيرات العودة التي امتدت من رفح جنوبا حتى بيت حانون شمالا مرورا بخانيونس والبريج وغزة.

وأعلنت اللجنة العليا لمسيرة العودة انتهاء فعاليات اليوم الأول من المسيرات .. مؤكدة استمرار الاعتصام حتى يوم "الزحف العظيم" في الخامس عشر من مايو القادم

كلمات دالة:
طباعة Email

مواد ذات علاقة

  • الصورة: 16 شهيداً و1300 جريـح فــــــي يوم الأرض

    16 شهيداً و1300 جريـح فــــــي يوم الأرض

    استشهد 16 فلسطينياً على الأقل وأصيب نحو 1300 آخرين بجروح وحالات اختناق من جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي لمسيرة العودة الكبرى في المواجهات التي اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي وجنود القناصة على خطوط التماس الحدودية شمال وشرق قطاع غزة.

  • الصورة: إدانات لـ"وحشية" إسرائيل في غزة.. واجتماع طارئ لمجلس الأمن

    إدانات لـ"وحشية" إسرائيل في غزة.. واجتماع طارئ لمجلس الأمن

     دانت جامعة الدول العربية ومصر والأردن التصعيد الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، الجمعة، والذي أسفر عن

  • الصورة: استشهاد صاحب "رسم العودة"

    استشهاد صاحب "رسم العودة"

    لم يكن الشاب الفلسطيني محمد نعيم ابو عمرو 25 عاما، يعلم وهو ينحت يوم امس في رمال غزة عبارة "انا راجع" انه سيعود شهيدا

  • الصورة: استشهاد صاحب "رسم العودة"

    استشهاد صاحب "رسم العودة"

    لم يكن الشاب الفلسطيني محمد نعيم ابو عمرو 25 عاما، يعلم وهو ينحت يوم امس في رمال غزة عبارة "انا راجع" انه سيعود شهيدا

تعليقات

comments powered by Disqus
↑ أعلى
Happiness Meter Icon