الجيش اليمني يحرر جبل شيفان ويتقدم باتجاه الراهدة

تمكنت قوات الجيش اليمني والمقاومة و الحزام الأمني بإسناد من قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية من تحرير جبل شيفان الاستراتيجي بالكامل شمال لحج و تباب السودا و القردوف وسط تقدم القوات باتجاه منطقة السحي التي تؤمن التقدم نحو مدينة الراهدة عبر الطريق الرئيسي.

وتواصل القوات تقدمها بدعم مباشر من قيادة التحالف العربي في عدن باتجاه مدينة الراهدة الواقعة جنوب شرقي محافظة تعز و التي تتخذها ميليشيات الحوثي الإيرانية قاعدة عسكرية لإمداد عناصرها بالأسلحة والذخائر في عدة جبهات في ظل استمرار المواجهات مع مسلحي الحوثي والتي أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى والأسرى من عناصر المليشيات.

واستهدفت مقاتلات التحالف العربي تجمعات لميليشيات الحوثي في مناطق متفرقة وآليات عسكرية و مخازن أسلحة وذخائر كانت تنوى استخدامها ضد المدنيين في عملية عسكرية نوعية أدت إلى انهيار واسع في صفوف المليشيات.

كان الجيش اليمني و قوات الحزام الأمني و المقاومة قد بدأت عملية عسكرية برية وجوية مدعومة من قوات التحالف بآليات عسكرية ثقيلة و غطاء جوي باتجاه جبهتي الشريجة وحمالة حيث أماكن تمركز الميليشيات.

وساهم تحرير الشريجة المدخل الشرقي لمحافظة تعز في سقوط جبهات آخرى من سيطرة ميليشيات الحوثي الإيرانية الإنقلابية التي منيت بالهزيمة والانكسار تاركة خلفها عتادها وقتلاها.

ويواصل الجيش اليمني وقوات الحزام الأمني والمقاومة بدعم من قوات التحالف العربي تطهير كامل التراب اليمني من مليشيات الحوثي الانقلابية وتدمير الآليات العسكرية التابعة لها في مختلف جبهات القتال باليمن وإنهاك قدراتهم العسكرية موجهة بذلك ضربات قاضية للمشروع الانقلابي الإيراني في اليمن.