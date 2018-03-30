بإسناد من القوات المسلحة الإماراتية..تدمير آليات ومخازن أسلحة تابعة للحوثيين

شنت مقاتلات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لدعم الشرعية في اليمن وبإسناد من القوات المسلحة الإماراتية غارات جوية مركزة استهدفت تعزيزات وآليات عسكرية ومخازن أسلحة وذخائر وتجمعات لميليشيات الحوثي الإيرانية في جبهة الساحل الغربي لليمن.

وأسفرت الغارات الجوية عن تدمير مخازن أسلحة وذخائر في منطقة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقيه إضافة إلى استهداف تجمعات لميليشيات الحوثي في مزارع تابعة لمديرية التحيتا مما أسفر عن مصرع العشرات منهم في ضربات نوعية وقاسمة أربكت صوفوف الميليشيات وسط فرار جماعي لعناصرهم .. كما دمرت المقاتلات آليات ومركبات عسكرية محملة بالذخائر والأسلحة في مناطق الفازة والمغرس بجبهة الساحل الغربي لليمن.

وتواصل مقاتلات التحالف العربي شن الغارات الجوية على مناطق تجمعات ميليشيات الحوثي الإيرانية التي منيت بالهزيمة والانكسار تاركة خلفها عتادها وقتلاها إضافة إلى تدمير التعزيزات العسكرية والآليات التابعة لها في جبهات القتال بالساحل الغربي وانهاك قدراتهم العسكرية.

وتقدم القوات المسلحة الإماراتية ضمن قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لدعم الشرعية في اليمن إسنادا عسكريا ودعما لوجستيا للعمليات البرية والجوية والبحرية دعما لليمن الشقيق لتخليصه من المخطط الإيراني الإرهابي عبر ميليشيات الحوثي الانقلابية حيث يتواكب التحرير مع العمليات الإنسانية الأساسية والضرورية لإغاثة الأشقاء ودعمهم على تجاوز الظرف العصيب الذي يمرون به حيث يتصدر محور الأعمال الإنسانية والإغاثية الأولويات لإغاثة الأشقاء فكان التحرير يتبع بالتطهير من فلول الميليشيات الإرهابية بالإضافة إلى مشاريع إعادة التأهيل لتستعيد الحياة دورتها الطبيعية.