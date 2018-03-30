استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة المئات في "يوم الأرض"

استشهد 6 فلسطينيين وأصيب المئات بجروح اليوم الجمعة، في مواجهات مع جيش الاحتلال على أطراف شرق قطاع غزة في مسيرة "يوم الأرض".

وذكرت مصادر طبية أن 6 متظاهرين استشهدوا برصاص حي أطلقته قوات الاحتلال على أطراف شرق قطاع غزة.

وبحسب المصادر فإن مئات آخرين أصيبوا بالرصاص الحي والاختناق الشديد، خلال مواجهات اندلعت في مناطق متفرقة قرب السياج الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل.

ويشارك آلاف الفلسطينيين في الاعتصام الشعبي تم خلاله نصب مئات الخيام مرفقة بتجهيزات طعام ودورات مياه في خمسة مناطق رئيسية شرق قطاع غزة تحضيرا لبدء الاعتصام بدعوة من لجنة تنسيقية مشكلة من الفصائل الفلسطينية ومؤسسات حقوقية وقطاعات شعبية وشبابية.