إجهاض مخطط إرهابي خطير في المغرب

كشفت السلطات المغربية، أمس، عن إجهاض مخطط إرهابي خطير كان يهدف إلى زعزعة أمن المملكة واستقرارها، وأشارت إلى أنها ألقت القبض على 8 أشخاص ينتهجون فكر تنظيم داعش الإرهابي.

وذكرت وزارة الداخلية، في بيان، أن الثمانية الذين تتراوح أعمارهم ما بين 21 و31 عاماً، كانوا ينشطون بمدينتي واد زم وطنجة، وأنهم كانوا بصدد البحث عن المواد الأولية المتعلقة بصناعة العبوات والأحزمة الناسفة، لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف بعض المواقع الحساسة بعدد من مدن المغرب، وذلك تنفيذاً للأجندة التخريبية للتنظيم.

وأضاف البيان أن أفراد الخلية كانوا يعتزمون تصفية أحد معارفهم بعد أن شككوا في ولائه لداعش وتبنيه منهجاً عقائدياً مخالفاً للتنظيم.

كما أعلنت السلطات مصادرة بندقية صيد وخراطيش وأسلحة بيضاء وملابس شبه عسكرية، بالإضافة إلى معدات إلكترونية ومخطوطات تمجد «داعش». وتقول السلطات إنها تنهج أسلوباً استباقياً في تفكيك الخلايا الإرهابية، وإنها كشفت عن عشرات الخلايا الإرهابية منذ عام 2002.