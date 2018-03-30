التحالف: أثبتنا للعالم تورط إيران بدعم الحوثي

قدّم الناطق الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، عبر حوار مع قناة سي إن إن الأميركية، الأدلة التي تثبت للعالم أن إيران متورطة في دعم الحوثيين.

وقال إن الصواريخ الباليستية التي تطلق من الأراضي اليمنية من قبل الحوثيين هي من صنع إيران، مشيراً إلى أنه تم تهريبها إلى اليمن من الضاحية الجنوبية في بيروت.

حيث تم نقلها عبر سوريا إلى إيران، ومن ثم تم إرسالها عن طريق البحر إلى اليمن.من جهة أخرى أعرب رئيس مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي د. حنيف حسن القاسم، عن تقديره للدور الإماراتي الفاعل في اليمن، فيما توجه سفير السعودية في واشنطن خالد بن سلمان، بالشكر إلى الإمارات لمساعدتها في دعم الشعب اليمني.

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