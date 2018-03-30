مفتي السعودية: عدوان الحوثي الآثم على المملكة خائب وفاشل

ندد الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، مفتي عام المملكة العربية السعودية، رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء، بالعدوان الحوثي الآثم على المملكة، مؤكداً أنه عدوان خائب فاشل من طغمة فاسدة ليست من الإسلام في شيء.

حديث آل الشيخ جاء خلال مشاركته في برنامج أسبوعي عبر إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة، قال فيه إن «هذا الحدث الجلل هو عدوان إجرامي خطير من فئة ضالة مضلة، ليس لها هدف سوى تنفيذ مراد أعداء الله، فهذه الصواريخ التي استهدفت بها بلادنا لم تؤثر ولله الحمد بشيء، وردّ الله كيد أعدائنا في نحورهم».

قوة وثبات

وأضاف مفتي السعودية متحدثاً عن ميليشيا الحوثي الإيرانية: «عاد عدوانها عليها بنقيض قصدها، فلم يؤثر بشيء ولله الحمد، وزاد المواطنين السعوديين ورجالهم المرابطين قوة وثباتاً والتفافاً حول قيادتهم وشداً لأزر بعضهم البعض».

واستطرد قائلاً: «أراد الأعداء بهذا الاعتداء إحداث الشر، لكن ـ ولله الحمد ـ زاد هذا السعوديين اجتماعاً وقوة وشد بعضهم أزر بعض، فيعلمون أنهم مستهدفون في عقيدتهم وفي أمنهم واقتصادهم، فزادهم هذا الهجوم الفاشل قوة إلى قوتهم وثباتاً إلى ثباتهم، والتفوا حول قادتهم».

يد واحدة

وفي هذا الصدد، اعتبر آل الشيخ أن مثل هذه التصرفات «تدعونا أن نكون على يقظة من أعدائنا بأن نكون يداً واحدة ضد كل عدو مفسد، وأن نكون صفاً واحداً مع قادتنا ونشد أزرهم وندعو لهم وندافع عنهم».

وأشاد آل الشيخ ببسالة القوات السعودية وتمكنها، داعياً الجميع لمواصلة الدعاء لهم بالنصر والثبات، وتفقد أحوال أسرهم وإعانتهم وسداد ديونهم.