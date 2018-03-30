مؤشّرات أولية باكتساح السيسي انتخابات الرئاسة

أشارت النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة المصرية، إلى أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي يتجه بقوة نحو تحقيق فوز ساحق في الاقتراع الرئاسي الذي جرى خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وأظهرت النتائج الأولية لفرز الأصوات على مستوى المحافظات، حصول السيسي على أكثر من تسعين في المئة من الأصوات، بينما زاد عدد الأصوات الباطلة على عدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها منافسه موسى مصطفى موسى.

وذكر موقع صحيفة الأهرام أنّ عدد أصوات الناخبين الصحيحة لصالح السيسي بلغ 23 مليون صوت من قرابة 25 مليون شخص شاركوا في التصويت، من أصل 60 مليون ناخب، فيما حصل موسى على 3 في المئة من جملة الأصوات المحتسبة.

ونشرت الأهرام نتائج الفرز في محافظة البحيرة في دلتا النيل، إذ وصلت نسبة المشاركة إلى 47 في المئة وحصل السيسي على 1.567 مليون صوت، فيما حصل موسى على 44 ألف صوت. وبلغ عدد الأصوات المحتسبة 1.790 مليون صوت. ونقلت الصحيفة النتائج التصويت في محافظة الإسكندرية وقد بلغت نسبة المشاركة بها 37 في المئة، وحصل السيسي على 1.271 مليون صوت، بينما حصد موسى نحو 40 ألف صوت.

إلى ذلك، أكدت بوابة أخبار اليوم، أن النتائج الأولية لفرز الأصوات تظهر فوز السيسي بحصوله على نحو 21.5 مليون صوت على مستوى الجمهورية، فيما حصل موسى على أكثر من 700 ألف صوت.

وقال المرشّح موسى مصطفى موسى: «كنت أتمنى أن أصل لنحو 10 في المئة»، معتبراً أنّ النتيجة تدل على شعبية كبيرة وجارفة للرئيس السيسي. ومن المقرّر إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج النهائية للاقتراع في الثاني من أبريل المقبل.

جهاد حقيقي

في الأثناء، أكّد السيسي أن الجهاد الحقيقي هو رفع مستوى معيشة الشعوب من خلال تحقيق التنمية والبناء والتعليم الجيد والرعاية الصحية، في إطار المفاهيم الإسلامية المضيئة والمنيرة. جاء ذلك خلال استقباله، أمس، رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الباكستانية زبير محمود حياة.

وصرح الناطق الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، بأن السيسي أشاد بالعلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، معرباً عن التطلع لتنمية التعاون مع باكستان في مختلف المجالات، والحرص على تعزيز التنسيق والتشاور معها إزاء القضايا الإقليمية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها مكافحة الإرهاب الذي يعد أحد أهم التحديات التي تواجه البلدين.

من جهته، أعرب رئيس أركان القوات المسلحة الباكستانية عن سعادته بزيارة مصر، مؤكداً عمق علاقات البلدين والشعبين الصديقين، مشيداً بالإنجازات التي شهدتها مصر خلال الفترة الماضية في مختلف المجالات، والنجاحات التي تتحقق على صعيد مكافحة الإرهاب من خلال العملية الشاملة «سيناء 2018».

كما أعرب رئيس الأركان الباكستاني عن إعجابه بما تشهده مصر من إصلاح اقتصادي، وما يجري تنفيذه من مشروعات قومية بهدف تحقيق التنمية الشاملة، مؤكداً أن استقرار مصر يعد أمراً لا غنى عنه لاستقرار المنطقة، وهو الأمر الذي تهتم به باكستان في ظل أثره المباشر في استقرار المناطق المتاخمة للشرق الأوسط والعالم.