السيسي يفوز بأكثر من ٩٠٪

أشارت النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة المصرية، إلى أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي يتجه بقوة نحو تحقيق فوز ساحق في الاقتراع الرئاسي الذي جرى خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وأظهرت النتائج الأولية لفرز الأصوات على مستوى المحافظات، حصول السيسي على أكثر من تسعين في المئة من الأصوات، بينما زاد عدد الأصوات الباطلة على عدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها منافسه موسى مصطفى موسى.

وذكر موقع صحيفة الأهرام أنّ عدد أصوات الناخبين الصحيحة لصالح السيسي بلغ 23 مليون صوت من قرابة 25 مليون شخص شاركوا في التصويت، من أصل 60 مليون ناخب، فيما حصل موسى على 3 في المئة من جملة الأصوات المحتسبة.

ونشر الموقع نتائج الفرز في محافظة البحيرة في دلتا النيل، إذ وصلت نسبة المشاركة إلى 47 في المئة وحصل السيسي على 1.567 مليون صوت، فيما حصل موسى على 44 ألف صوت. وبلغ عدد الأصوات المحتسبة 1.790 مليون صوت.

ونقلت الصحيفة نتائج التصويت في محافظة الإسكندرية وقد بلغت نسبة المشاركة بها 37 في المئة، وحصل السيسي على 1.271 مليون صوت، بينما حصد موسى نحو 40 ألف صوت.

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