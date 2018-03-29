السفارة السعودية بلندن تحذر رعاياها بعد تداول منشورات مسيئة

طلبت السفارة السعودية في بريطانيا، الخميس، من رعاياها توخي الحيطة والحذر والتواصل، بعد تداول منشورات مسيئة.

وقال بيان للسفارة، نشر على صفحتها الرسمية بموقع تويتر،:" تود سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة طمأنة المواطنين وإفادتهم بأنها على اتصال مع السلطات البريطانية بشأن محتويات المنشورات المسيئة التي يتم تداولها".

وذكر البيان أن "السلطات البريطانية تأخذ جريمة الكراهية الدينية بمنتهى الجدية ويحثوا أي شخص يعتقد أنه وقع ضحية لمثل هذه الجريمة على الاتصال بالشرطة المحلية التابعة لها على الرقم 101".

وأهابت السفارة بجميع مواطنيها المتواجدين بالمملكة المتحدة "أن يتبعوا اي تعليمات تصدرها سلطات المملكة المتحدة وتوخي الحذر والحيطة".