أفراح مصرية بنجاح الاستحقاق الرئاسي

تحوّل اليوم الثالث والأخير من الانتخابات الرئاسية المصرية إلى أعراس وطنية واحتفالات بنجاح الاستحقاق الرئاسي، وشهد يوم أمس إقبالاً كبيراً من المقترعين خاصة من فئة الشباب الذين توافدوا بكثافة إلى لجان الاقتراع، ما حدا بالهيئة الوطنية للانتخابات إلى تمديد التصويت ساعةً إضافية، إذ أغلقت الصناديق عند الساعة العاشرة مساءً بالتوقيت المحلي، بدلاً من التاسعة.

وعزا المستشار محمود الشريف، نائب رئيس هيئة الانتخابات، التمديد إلى «وجود كثافة كبيرة أمام لجان الانتخابات، نظراً إلى توافد الناخبين بأعداد كبيرة في الساعات الأخيرة بعد تأخرهم بسبب الأحوال الجوية.