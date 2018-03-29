مليار دولار من الإمارات والسعودية لليمن

قدّمت دولة الإمارات، في إطار جهودها لتخفيف وطأة الوضع الإنساني في اليمن، 1.84 مليار درهم (نحو 500 مليون دولار) لدعم خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في اليمن، التي تستهدف الوصول إلى أكثر من 13 مليون شخص محتاج، فيما قدمت السعودية 500 مليون دولار أخرى.

وأكّد ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان، عقب لقائه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرس في نيويورك، أن المملكة تدافع عن مصالحها، وتحافظ على أمنها، وتعمل مع حلفائها في الشرق الأوسط لأمن المنطقة واستقرارها. وأعرب أنطونيو غوتيريس عن امتنانه لدولة الإمارات والسعودية لما قدمتاه من دعم سخي.

ودان مجلس الأمن الدولي بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي الصواريخ الباليستية على المملكة العربية السعودية، مؤكداً أن هذه الصواريخ تهدد أمن المنطقة، وأعرب المجلس عن قلقه من تهديد ميليشيا الحوثي الإيرانية باستهداف السعودية ودول أخرى. ودعا المجلس كافة الدول الأعضاء لتنفيذ القرار ٢٢١٦ الذي يدعو لحظر كامل لتوريد الأسلحة.