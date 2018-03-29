مجلس الأمن يدين بشدة إطلاق الميليشيات الحوثية الصواريخ على المملكة

أدان مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، بشدة إطلاق الميليشيات الحوثية الصواريخ على السعودية.

وأشار مجلس الأمن إلى أن الصواريخ الباليستية التي تطلقها ميليشيا الحوثي تهدد أمن المنطقة.

وأعرب المجلس عن قلقه من إعلان ميليشيا الحوثي عزمها استهداف السعودية ودول أخرى.

وتصدت قوات الدفاع الجوي السعودي لـ104 صواريخ باليستية أطلقتها الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران على المملكة بداية منذ فجر 6 يونيو/حزيران 2015 عندما وجهت صاروخ "سكود" تم تدميره من قبل منظومة باتريوت السعودية الدفاعية، إلى إطلاقهم 7 صواريخ باليستية مساء أمس الأول على عدد من المدن السعودية تم رصدها والتصدي لها جواً.