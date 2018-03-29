بدء فرز الأصوات في انتخابات الرئاسة المصرية والنتيجة الرسمية الاثنين

بدأ مساء امس الأربعاء فرز الأصوات في انتخابات الرئاسة المصرية بعد إغلاق مراكز الاقتراع في الساعة العاشرة مساء بالتوقيت المحلي (الثامنة بتوقيت جرينتش) ويرجح أن يحقق الرئيس عبد الفتاح السيسي فوزا ساحقا على منافسه الوحيد.

وأظهرت نتائج مراكز اقتراع فرعية تقدم السيسي باكتساح على منافسه موسى مصطفى موسى وأن نسبة الإقبال تتراوح بين 30 و40 في المئة.

وقال رئيس لجنة فرعية في مدينة الإسماعيلية إحدى مدن قناة السويس للتلفزيون المصري إن عدد الناخبين المسجلين في اللجنة 4660 صوتا حضر منهم 1903 ناخبين وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 1609 أصوات مقابل 294 صوتا باطلا.

وأضاف أن السيسي حصل على 1528 صوتا مقابل 81 صوتا لموسى.

ومن المتوقع أن يستمر الفرز عدة ساعات. وسوف تعلن النتائج الرسمية يوم الاثنين.

وكان التصويت قد استمر ثلاثة أيام ومددت الهيئة الوطنية للانتخابات الاقتراع ساعة إضافية اليوم قائلة إن تقلبات في الطقس حالت دون وصول ناخبين إلى مراكز الاقتراع في الوقت المناسب.

وصوت المصريون في الخارج أيام 16 و17 و18 مارس آذار الجاري.

وبعد غلق مراكز الاقتراع كتب السيسي في صفحته على فيسبوك "صوت جموع المصريين سيظل شاهدا بلا شك على أن إرادة أمتنا تفرض نفسها بقوة لا تعرف الضعف وستظل مشاهد المصريين أمام لجان الاقتراع محل فخري واعتزازي ودليلا دامغا على عظمة أمتنا التي قدم أغلى أبنائها الدماء كي نعبر سويا نحو المستقبل".