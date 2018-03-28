مجلس وزراء الداخلية العرب يدين إطلاق الحوثيين صواريخ على السعودية

أدانت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب إطلاق الحوثيين صواريخ على المملكة العربية السعودية بهدف ترويع المدنيين وتعريض حياتهم للخطر.

وقال بيان للمجلس اليوم "إن الأمانة العامة إذ تدين بكل حزم هذه العملية النكراء التي ترقى إلى جريمة حرب تعلن تضامنها التام ووقوفها الكامل الى جانب المملكة العربية السعودية في الاجراءات التي تتخذها لضمان أمن مواطنيها والمقيمين على أرضها ومواجهة التطرف والارهاب".

وأعربت الأمانة العامة لوزراء الداخلية العرب عن ارتياحها البالغ لأداء القوات المسلحة والأجهزة الأمنية السعودية الباسلة وقدرتها على إجهاض كل المخططات الإرهابية.