النساء وكبار السن يتصدرون العرس الانتخابي في مصر

واصل المصريون، أمس، ولليوم الثاني على التوالي الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، التي يتنافس فيها على منصب رئيس البلاد كل من الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى وسط إقبال لافت للمرأة المصرية وكبار السن الذين احتشدوا منذ الساعات الأولى أمام مقار اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم.



وتصدر كبار السن والسيدات مشهد الانتخابات الرئاسية المصرية بمختلف المحافظات، وذلك لليوم الثاني من الانتخابات حيث شهدت معظم اللجان اصطفاف السيدات وكبار السن في طوابير كبيرة للإدلاء بأصواتهم، بالإضافة إلى ذوي الاحتياجات الخاصة والشباب.



وقال المجلس القومي للمرأة، إنه رصد عدداً من المشاهد لسيدات حضرن بكثافة للجان الانتخابية في عدد من محافظات مصر بينها الأقصر وأسوان، للإدلاء بأصواتهن في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية.

وأشار المجلس أنه ينشر فرق متابعة في كل محافظات مصر، منذ بدء العملية الانتخابية، كما خصص غرفة عمليات تباشر الشكاوى من الناخبات وتقف على حلها.



ووسط تعالي «زغاريد» السيدات والفتيات وترديد الأغاني الوطنية مشهد طوابير الناخبات فحين تواصلت مشاركة عناصر الشرطة النسائية في تأمين اللجان الانتخابية، حيث ساهمت عناصر الشرطة النسائية في إجراءات تفتيش السيدات أمام لجانهم الانتخابية، كما ساعدت المصريين من كبار السن في الدخول إلى اللجان وإرشادهم إلى طرق الوصول إليها، للإدلاء بأصواتهم.



وفتحت لجان الاقتراع أبوابها لليوم الثاني على التوالي أمام الناخبين، لاستكمال الماراثون.



ورصدت غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات كثافة في التصويت في اليوم الأول، وسجلت محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة والشرقية وشمال سيناء أعلى نسبة تصويت، إضافة إلى كثافة في اللجان التي شكلتها الهيئة بالعاصمة الإدارية.

انتظام التصويت

وبحسب رئيس المركز الصحافي للمراسلين الأجانب ورئيس غرفة العمليات بالهيئة العامة للاستعلامات محمد إمام، فإن العملية الانتخابية في ثاني أيام انتخابات الرئاسة تسير بانتظام.. مؤكداً أن الغرفة لم تتلقَ أي شكاوى من قبل المراسلين الأجانب المتواجدين في الميادين وأمام اللجان حتى الآن.



فيما كشف تقرير غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية، أن اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية فتحت أبوابها أمام الناخبين في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية



وأوضح التقرير الخاص بغرفة عمليات متابعة الانتخابات، انتظام عملية التصويت في مختلف اللجان وعدم وجود أية معوقات أمام المواطنين المصريين، إلى جانب توفير كل الترتيبات اللازمة للتيسير على المصريين.



ورصدت غرفة عمليات وزارة الداخلية، هدوء الحالة الأمنية مع مرور الساعة الأولى للانتخابات الرئاسية في يومها الثاني، مع زيادة الإقبال على اللجان.

مكبرات صوتية

وفي سياق متصل، شهد الكثير من اللجان الانتخابية انتشار عدد من السيارات التي تحمل مكبرات صوتية لدعوة المصريين على المشاركة بفاعلية في الانتخابات الرئاسية، وحرص القائمون على تلك السيارات على تشغيل الأغاني الحماسية (تسلم الأيادي، وقالوا إيه، بشرة خير، بلادي بلادي) التي تفاعل معها المصريون، وأخذوا يلوحون إليها بإشارات النصر.



يشار إلى أنه يحق لنحو 60 مليون مصري المشاركة في الانتخابات، ووزعت الهيئة الوطنية للانتخابات الاقتراع على 367 لجنة عامة، و13 ألفا و706 لجان فرعية.









