التحالف يدمر منصات «الباليستي» في صعدة

دعت السعودية مجلس الأمن الدولي إلى محاسبة إيران لتزويدها ميليشيا الحوثي بالصواريخ الباليستية ودورها التدميري في اليمن. ووجهت المملكة رسالة إلى مجلس الأمن بشأن الصواريخ الباليستية الحوثية الإيرانية، طالبته فيها بتحمل مسؤولياته في حفظ الأمن والاستقرار الدوليين.

وأكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تصدي المملكة بكل حزم لأي محاولات عدائية تستهدف أمنها. ودعا وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، الأمم المتحدة إلى فتح تحقيق عاجل لتحديد سبل وصول الصواريخ الباليستية إلى اليمن. ميدانياً، دمر التحالف العربي مقرات عسكرية ومنصات إطلاق صواريخ الباليستي لميليشيا الحوثي في محافظة صعدة.