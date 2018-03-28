الإمارات: لا تغيير لمسارات رحلاتنا المدنية

أكدت الإمارات أن القرصنة الجوية القطرية عمل استفزازي يهدد سلامة الملاحة، وطالبت قطر بالكف الفوري عن الأعمال التي تهدد أو تعرّض سلامة الطيران المدني للخطر، كما أكدت أنها لن تغيّر مسارات رحلاتها المدنية.

وقال إسماعيل البلوشي، مساعد المدير العام للهيئة لشؤون سلامة الطيران، خلال مؤتمر صحافي عقده أمس في أبوظبي، إن طائرتين مقاتلتين قطريتين اقتربتا بصورة خطيرة من طائرة مدنية مسجلة في الدولة كانت تحلّق في مسار طيران معلن ومخطط له «UL768». وأوضح أن المقاتلتين القطريتين اقتربتا من الطائرة المدنية الإماراتية على نحو أقل من 700 قدم عمودية، أي بأقل من نصف ميل عن البعد العرضي، وهو ما يعتبر أقل من المسافة الآمنة التي يجب أن تراعى في مثل هذه العملية.

وقال سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، إن الإمارات لن تغيّر مسارات رحلاتها المدنية، وذلك بعد يوم من الاستفزاز الجوي القطري. وأضاف، رداً على سؤال صحافي عما إذا كانت الإمارات ستغيّر مسارات الرحلات المدنية: «ليس لدينا خطط في الوقت الراهن».

وتقدمت مملكة البحرين بشكوى لدى منظمة الطيران المدني الدولي ضد انتهاكات المقاتلات القطرية لأجواء المملكة وتهديدها للطيران المدني. وجاء في الشكوى أن مقاتلتين قطريتين دخلتا أجواء المملكة من دون إذن مسبق، وهددتا سلامة طائرة إماراتية خاصة، ما أدى إلى تدخل المراقبة الجوية بمملكة البحرين واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الطيران.