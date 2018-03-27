السعودية تؤكد تصديها بكل حزم لأي محاولات عدائية تستهدف أمنها

أكد مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم في قصر اليمامة بمدينة الرياض تصدي المملكة بكل حزم لأي محاولات عدائية تستهدف أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها معربا عن شكره وتقديره لأصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول الشقيقة والصديقة على ما عبروا عنه من إدانة واستنكار لإطلاق المليشيات الحوثية الانقلابية التي تدعمها إيران صواريخ بالستية باتجاه المملكة.

وأوضح الدكتور عصام بن سعد بن سعيد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الثقافة والإعلام بالنيابة في بيان عقب الجلسة أن مجلس الوزراء ثمن نجاح وكفاءة قدرات قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي في اعتراض وتدمير الصواريخ البالستية التي تطلق بطريقة عشوائية وعبثية من الأراضي اليمنية لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان في المملكة.. مؤكدا أن هذا العدوان الإجرامي من قبل الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران يثبت استمرار تورط النظام الإيراني في دعم الحوثيين في تحد واضح لقراري الأمم المتحدة 2216 و 2231 ويبين الدور التدميري الذي تلعبه إيران في اليمن من خلال تهريب الصواريخ للميليشيات الإرهابية لاستخدامها ضد المدنيين في اليمن والمملكة.

وعبر مجلس الوزراء عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للتفجير الذي وقع في الإسكندرية بجمهورية مصر العربية وللانفجار الذي وقع أمام فندق بالعاصمة الصومالية مقديشو والتفجير بسيارة مفخخة جنوب أفغانستان وإطلاق النار واحتجاز رهائن بمدينة تريب غرب فرنسا وما نتج عن تلك الأعمال الإرهابية من وفيات وإصابات وقدم المجلس العزاء والمواساة لذوي الضحايا وحكومات وشعوب مصر والصومال وأفغانستان وفرنسا والتمنيات للمصابين بسرعة الشفاء.

وجدد المجلس مواقف المملكة الرافضة لكل أشكال وصور العنف والإرهاب والتطرف ووقوفها وتضامنها مع الدول الشقيقة والصديقة ضد هذه الأعمال وتأييدها لما تقوم به تلك الدول من جهود تجاه الأعمال الإرهابية بما يدعم أمنها واستقرارها كما أعرب المجلس عن العزاء والمواساة لروسيا الاتحادية حكومة وشعبا ولذوي ضحايا الحريق الذي اندلع في مركز تجاري بمدينة كيميروفو متمنيا للمصابين الشفاء العاجل.