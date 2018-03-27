مدرج بقائمة قطر للإرهاب يشارك في مارثوان رياضي بالدوحة

تفاجأ الإعلام بصدور لائحة قطرية لتصنيف أفراد وكيانات إرهابية، في الوقت نفسه، يبدو أن أحدهم في غضون ذلك يقضي وقته مستمتعاً بماراثون قطري، في مفارقة وعجائبية جديدة تمتهنها قطر!

مبارك محمد بن سعد بن علي العجي، ورد اسمه من بين 19 اسماً في القائمة القطرية للإرهاب، والتي تم الإعلان عنها من جانب وزارة الداخلية القطرية الخميس الماضي، وقالت «العربية.نت» إنها من خلال بحث أجرته على هذا الاسم تبين أن مبارك العجي الذي صنفته قطر بالإرهابي، وهو الاسم ذاته الذي سبق ذكره في قائمة الدول الداعية لمكافحة الإرهاب «السعودية والإمارات والبحرين ومصر» في 2017، كان في اليوم التالي من بين العدائين القطريين المشاركين في أحد الماراثونات في وسط الدوحة، العاصمة القطرية.

ولا تقتصر غرائبية المشهد في مشاركة العدّاء الإرهابي في الماراثون القطري، وإنما أيضاً في استخدامه مواقع التواصل الاجتماعي والاحتفاء بفوزه عبر حسابه الخاص في موقع «تويتر» الذي لايزال نشطاً فيه حتى اليوم.

من جانبه قال الناطق باسم المعارضة القطرية، خالد الهيل في حسابه على تويتر " تميم بن حمد لاينطبق عليك الا المقولة المشهوره " الجاهل عدو نفسه! " التخبط وسياسة اللاوعي التي تمارسها جعلتك تدخل التاريخ من اغبى ابوابه : كيف تدرج مبارك العجي في قائمة الارهاب وتكرمه ثاني يوم ؟ يتساءل الناس : هل انت عاقل ؟! يعني انت صاحي ؟! الحمد الله والشكر؟.

منصة تكريم

ووفقاً لما يظهر من بين أحدث تغريداته، وضع عبر حسابه في «إنستغرام» صورة له قائلاً: «شاركت في بطولة دوحة تراثيليون الفئة الوطنية، واللي كانت بالمتحف الإسلامي يوم الجمعة الماضي»، وفي الصورة يظهر فيها العداء المطلوب على قوائم الإرهاب العربية والدولية، على منصة التكريم لمكافأته بمبلغ 3 آلاف ريال قطري بعد فوزه بالمركز الثاني، وإلى جانبه أحد المسؤولين القطريين، إضافة إلى مشاركته في سباق الـ«فات بايك» بتحدي العديد وتكريمه بمبلغ 4 آلاف ريال قطري لفوزه بالمركز الأول.

بذلك سجلت السلطات القطرية سابقة في تاريخ الأمن العالمي، لاحتمالية أن تضع شخصاً في قائمة الإرهاب، وفي نفس الوقت تدعوه للمشاركة في ماراثون تشرف عليه الجهات الرياضية الحكومية القطرية، ليس ذلك وحسب بل تمنحه جائزة تكريمية، إلا أنه ومع ذلك لايزال الشخص مرصوداً للأمن القطري!

ومن عجائبيات الماراثوني القطري، كما يتجلى في الصور التي يشاهدها القارئ في أثناء هذه المادة، هوياته المتعددة، فهو تارة بالزي الوطني القطري وتارة بالرياضي، وتارة بالعسكري، وأخرى بزي عشوائي الملامح، كما هو زي أفراد القاعدة في الميادين القتالية.

مبارك العجي

انضم القطري مبارك محمد العجي، لنشاطات خلية الدوحة، وتم تكليفه بجمع التبرعات والأموال للتنظيم عبر شبكات غير حكومية وبغطاء رسمي، مساهماً في رعاية حملات جمع الأموال في قطر مع الكويتي حجاج العجمي، والمدرج على لوائح عقوبات الأمم المتحدة والحكومة الأميركية لتقديم الدعم للقاعدة في سوريا.

وفي عام 2013 قاد حجاج العجمي ومبارك محمد العجي، حملة تعبئة للشعب القطري تحت عنوان «فزعة أهل قطر للشام»، وهي حملة قطرية لجمع التبرعات لشراء أسلحة للمقاتلين في سوريا، وعمل العجي كمنسق وضابط اتصال في قطر لأنشطة جمع التبرعات الخاصة لحجاج العجمي.

ويظهر دوره في حملة التبرعات والدعم لحجاج العجمي عبر صفحته الخاصة في سلسلة من التغريدات المؤيدة والداعمة له، كما تبين من خلالها إيقافه في الكويت في 2015 من قبل الأجهزة الأمنية للتحقيق معه في أنشطته هناك لجمع التبرعات والأموال، قبل أن يتم ترحيله إلى قطر، قائلاً حينها في تغريدة له: «رجعنا للدوحة الحمد لله وقدر الله ما شاء فعل وشكر خاص حق السفارة القطرية بالكويت»، موضحاً أسباب الإيقاف في تغريدة أخرى قائلاً: «تحقيق بعض الأمور المتعلقة بالشيخ حجاج العجمي وجمع التبرعات سابقاً».