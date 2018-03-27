الإعلام الأجنبي يواصل تغطية انتخابات الرئاسة المصرية دون شكاوى

أكدت غرفة عمليات متابعة الانتخابات الرئاسية المصرية التابعة للهيئة العامة للاستعلامات، أنه لليوم الثاني على التوالي تستمر الغرفة بالتواصل المباشر مع المراسلين الأجانب المقيمين والزائرين، لمتابعة تغطيتهم الإعلامية للانتخابات منذ بداية فتح اللجان في التاسعة صباحا وبدء عملية التصويت.

وأضافت غرفة العمليات في بيان لها، الثلاثاء، أن أعضاء غرفة عمليات الهيئة العامة للاستعلامات تواصلوا مع ممثلي 175 وسيلة إعلامية منهم 148 معتمدًا ومقيمًا ممثلين لـ 14 جهة إعلامية آسيوية و71 عربية، و45 أميركية، إضافة إلى 18 أوروبية.

وأوضحت غرفة العمليات أنها سجلت 3 استفسارات من المراسلين المقيمين تركزت حول مشاكل في دخول مراكز الاقتراع، وهو ما يعادل نسبة 2% من إجمالي هؤلاء المراسلين، وتم التعامل معها وحلها بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات والجهات المعنية.

كما تواصلت غرفة العمليات مع ممثلي 27 وسيلة إعلامية زائرين وقد أفادوا بعدم وجود شكاوى أو صعوبات أثناء تغطياتهم الإعلامية.

واختتمت غرفة العمليات بيانها قائلة: "هذا وتعمل غرفة عمليات الهيئة العامة للاستعلامات على مدار الساعة، وتتواصل مع كافة ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية المقيمين والزائرين المصرح لهم بتغطية الانتخابات، والبالغ عددهم 680 مراسلا مقيما وزائرا لحل كافة الصعوبات والمشكلات التي قد تواجههم أثناء تغطياتهم الإعلامية، وكذلك الرد على كافة استفساراتهم".