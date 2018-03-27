كبار السن والسيدات يواصلون تصدر مشهد الانتخابات الرئاسية المصرية

تصدر كبار السن والسيدات مشهد الانتخابات الرئاسية المصرية بمختلف المحافظات، وذلك لليوم الثاني من الانتخابات التي بدأت أمس الاثنين وتستمر حتى الأربعاء، حيث شهدت معظم اللجان اصطفاف السيدات وكبار السن في طوابير كبيرة للإدلاء بأصواتهم، بالإضافة الى ذوي الاحتياجات الخاصة والشباب.

وقال المجلس القومي للمرأة، إنه رصد عددًا من المشاهد لسيدات حضرن بكثافة للجان الانتخابية في عدد من محافظات مصر بينها الأقصر وأسوان، للإدلاء بأصواتهن في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية 2018.

وأشار المجلس، في بيان له الثلاثاء، إلى أنه ينشر فرق متابعة في كل محافظات مصر، منذ بدء العملية الانتخابية، كما خصص غرفة عمليات تباشر الشكاوى من الناخبات وتقف على حلها.

ووسط تعالي "زغاريد" السيدات والفتيات وترديد الأغاني الوطنية مشهد طوابير الناخبات، تواصلت مشاركة عناصر الشرطة النسائية في تأمين اللجان الانتخابية، حيث ساهمت عناصر الشرطة النسائية في اجراءات تفتيش السيدات أمام لجانهم الانتخابية، كما ساعدت المواطنين من كبار السن في الدخول إلى اللجان وإرشادهم الى طرق الوصول إليها، للإدلاء بأصواتهم.

وفتحت لجان الاقتراع أبوابها لليوم الثاني على التوالي أمام الناخبين، لاستكمال ماراثون الانتخابات الرئاسية الذي انطلق الإثنين، ويتنافس فيه عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، وموسى مصطفي موسى، رئيس حزب الغد، ويستمر التصويت حتى الأربعاء وفقا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.

ورصدت غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات كثافة في التصويت في اليوم الأول، وسجلت محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة والشرقية وشمال سيناء أعلى نسبة تصويت، إضافة إلى كثافة في اللجان التي شكلتها الهيئة بالعاصمة الإدارية.