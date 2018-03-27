المصريون يقبلون بكثافة على صناديق الاقتراع

هزم المصريون منذ اليوم الأول للانتخابات الرئاسية دعاوى التخذيل والمشككين في العملية الانتخابية التي بدأت أمس وتستمر حتى يوم غد الأربعاء، واصطف الناخبون منذ الساعات الأولى من الصباح في مختلف لجان الانتخابات للإدلاء بأصواتهم مقيمين عرساً انتخابياً عند كل باب لجنة.

وشهدت القاهرة إقبالاً واسعاً من جميع فئات الشعب المصري، حيث استمرت عمليات التصويت حتى نهاية موعد إغلاق الصناديق، وأشاد الناخبون بسلاسة الإجراءات وسير العملية التأمينية التي بثت الطمأنينة في شوارع محافظات مصر المختلفة.

وأدلى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بصوته في إحدى مدارس منطقة مصر الجديدة، شرقي القاهرة. ويتنافس السيسي والمرشح موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد على فترة رئاسية تستمر لمدة 4 أعوام. وحمل السيسي رقم 3920 في كشوف الناخبين، حيث نقلت وسائل الإعلام عملية التصويت التي تمت وسط حراسة أمنية مشددة. وتستمر العملية الانتخابية 3 أيام بدأت أمس وتنتهي غداً الأربعاء.

هزيمة المشككين

وأكد رئيس مجلس الوزراء المصري شريف إسماعيل، ثقته في وعي المصريين بأن المشاركة في الانتخابات تمثل رداً حاسماً على محاولات التشكيك والإرهاب، ورسالة واضحة للعالم بتكاتف الشعب المصري والوقوف إلى جانب الدولة لاستكمال مسيرتها في البناء والتنمية. جاء ذلك في تصريحات له عقب الإدلاء بصوته.

ودعا جموع المصريين إلى المشاركة بقوة في هذا الاستحقاق الرئاسي المهم، لممارسة حقهم الدستوري في اختيار رئيسهم وصياغة مستقبلهم، وأشار رئيس الوزراء المصري إلى أن الوطن قد نجح في تجاوز مرحلة شديدة الصعوبة خلال السنوات الأخيرة، كانت مليئة بالتحديات لاسيما على الصعيد الاقتصادي، الأمر الذي فرض على الوطن مساراً غير اختياري لتحقيق الإصلاح الاقتصادي.

، لافتاً إلى أن السنوات المقبلة ستشهد استمرار جهود البناء وجني ثمار التنمية حيث من المقرر خلالها الانتهاء من كافة المشروعات القومية الكبرى الجاري العمل بها في كافة القطاعات.

والتي تمس حياة الناس بصورة إيجابية مباشرة، وتساهم في تحسين جودتها، وتلبية متطلباتهم في مستقبل أفضل، الأمر الذي سيمثل دافعاً قوياً لأبناء الوطن للمشاركة بإيجابية، وتحدي المساعي اليائسة والخبيثة للتأثير على عزيمتهم.

الابتعاد عن السلبية

بدوره،قال البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية خلال الإدلاء بصوته، إن «المشاركة في الانتخابات بكثافة تظهر مدى الوعي الذي يتمتع به المواطن المصري»، وحض الناخبين على «الابتعاد عن السلبية».

وأكد الأنبا مكاريوس أسقف عام المنيا، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن «الأقباط يصوتون بكثافة لأسباب وطنية أي من قبيل الواجب الوطني، وأوضح أن الكنيسة الأرثوذكسية حضت أتباعها على النزول والمشاركة في الانتخابات دون التدخل في من سيختارونه».

وبحسب الهيئة الوطنية للانتخابات، فإن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت وصل إلى 59 مليوناً ومئات الآلاف، أي نحو 60 مليوناً، حسبما أظهرته قاعدة البيانات.

من ناحيته حض المرشح الرئاسي موسى مصطفى موسى المصريين على التصويت، ممتدحاً العملية الانتخابية، وسلاسة الإجراءات بعد أن أدلى بصوته في أحد مراكز الاقتراع في القاهرة.

طوابير انتخابية

وأظهرت لقطات بثتها القنوات التلفزيونية المحلية طوابير الناخبين وقد اصطفوا أمام بعض اللجان قبل فتح مراكز الاقتراع وعلى مقربة من اللجان الانتخابية، ارتفعت اللافتات المؤيدة للسيسي في كل الاتجاهات.

كما تواجد عدد من شباب الأحزاب السياسية المؤيدة للرئيس مرتدين قمصاناً تحمل صورته وشعاره «تحيا مصر». وقالت مي محمد «نحن نوزع البالونات وعلم مصر وبعض الحلوى على الأطفال الذين يأتون بصحبة أهاليهم للاقتراع، ونحاول مساعدة الأهالي في معرفة بياناتهم الانتخابية».

لقاء

التقى وفد البرلمان العربي المشارك في متابعة الانتخابات الرئاسية المصرية برئاسة نائب رئيس البرلمان العربي النائب عادل عبد الرحمن العسومي، بالمستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات في مستهل متابعة البرلمان العربي لعملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية المصرية 2018م.

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أكدت 4 دول أفريقية متابعتها لسير العملية الانتخابية وقال السفير الإثيوبي بالقاهرة، تاييى أثقلاسيلاسي أمدى، إن السفارة أرسلت وفداً لمتابعة سير العملية الانتخابية و أكد موسى سليماني، سفير بوروندي بالقاهرة، حرص السفارة على متابعة سير عملية التصويت .

فيما أكد مصدر دبلوماسي بسفارة رواندا أن السفارة أرسلت وفداً لتفقد اللجان الانتخابية. وقال مصدر دبلوماسي بسفارة أوغندا، إن السفير ترأس وفداً لمتابعة سير العملية.

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قال المسؤول الإعلامي بمنظمة الاتحاد الإفريقي، والمرافق لوفد الاتحاد المسؤول عن متابعة انتخابات الرئاسة، جمال أحمد، إن وفد الاتحاد الإفريقي قام، بزيارة 9 مقار انتخابية بمحافظتي القاهرة الكبرى والجيزة. وأضاف أحمد أن رئيس الوفد أشاد بسلاسة سير العملية الانتخابية، والتأمين الكامل.