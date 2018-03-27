الإمارات: مصيرنا والرياض واحد ولا تعايش مع ميليشيا إرهابية

أعربت الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجمات بالصواريخ إيرانية الصنع التي أطلقتها ميليشيا الحوثي على المناطق الآهلة بالسكان في السعودية. وأكدت وزارة الخارجية في بيان وقوفها الكامل إلى جانب المملكة داعية المجتمع الدولي إلى الوقوف الحازم ضد هذه الأعمال العدائية ضماناً لاستقرار المنطقة.

وأكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن مصير الإماراتوالسعودية واحد وأنه لا تعايش مع ميليشيا إرهابية تستهدف استقرار منطقتنا وتكون مطيّة لطهران.

وأكد الناطق باسم التحالف العربي، العقيد تركي المالكي، أن التحالف يحتفظ بحق الرد على النظام الإيراني في الوقت والشكل المناسبين، داعياً مجلس الأمن إلى اتخاذ الإجراءات القانونية لمحاسبة النظام الإيراني لاستمراره في تسليح الجماعات الإرهابية.

وأكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وقوف المملكة بكل حزم وتصديها لأي محاولات عدائية تستهدف أمنها. واستنكرت واشنطن العدوان، مؤكدة: «ندعم حق شركائنا السعوديين في الدفاع عن حدودهم ضد هذه التهديدات».