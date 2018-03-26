البرلمان العربي يطالب الاتحاد البرلماني الدولي بموقف واضح تجاه اعتداءات الحوثي

عقد رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي اليوم على هامش انعقاد الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي بجنيف اجتماعا عاجلا مع رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي جبريلا بارون لبحث تداعيات إطلاق ميليشيا الحوثي لصواريخ بالستية إيرانية الصنع استهدفت المملكة العربية السعودية.

وأبلغ الدكتور مشعل بن فهم السلمي اليوم رئيس الاتحاد البرلماني الدولي وفقا لبيان وزعه مكتب رئيس البرلمان بالقاهرة بموقف البرلمان العربي الرافض والمدين لما قامت به ميليشيات الحوثي بإطلاق صواريخ بالستية إيرانية الصنع من داخل الأراضي اليمنية باتجاه المملكة العربية السعودية.

وأكد رئيس البرلمان العربي أن مثل هذه الأعمال الإجرامية تمثل انتهاكا واضحا وصريحا وخرقا لقرارات مجلس الأمن الدولي وتهديدا لأمن المملكة العربية السعودية وللأمن الإقليمي والدولي .. مشيرا إلى أن إطلاق الصواريخ البالستية باتجاه المدن الآهلة بالسكان يعد مخالفا للقانون الدولي الإنساني.

وطالب الدكتور مشعل بن فهم السلمي بأن يكون للاتحاد البرلماني الدولي موقف واضح وصريح تجاه هذه الاعتداءات الإجرامية المتكررة.

كما طالب الاتحاد البرلماني الدولي بموقف قوي لردع النظام الإيراني وتدخلاته بأمن الدول العربية من خلال تكوين ودعم الميليشيات في العالم العربي التي تهدف إلى إحداث الفوضى في المجتمعات العربية وتقويض سلطة الدول العربية مدينا تزويد النظام الإيراني ميليشيا الحوثي الانقلابية بصواريخ باليستية إيرانية الصنع تستهدف المملكة العربية السعودية والأراضي المقدسة فيها.

وأكد موقف البرلمان العربي بدعم ما تقوم به المملكة العربية السعودية من إجراءات وتدابير لحفظ أمنها واستقراراها .. مثمنا قيادة المملكة العربية السعودية للتحالف العربي في اليمن لاسترداد الشرعية والتصدي لكل من يهدد أمن المنطقة العربية ويستهدف مقدرات شعبها ويحاول التدخل في شؤونها الداخلية.