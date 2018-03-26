قوات الجيش اليمني والمقاومة تحرر الشريجة من ميليشيات الحوثي

تمكنت قوات الجيش اليمني والمقاومة، بإسناد من قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لدعم الشرعية في اليمن، من تحرير منطقة الشريجة الواقعة بين محافظتي تعز ولحج بعد مواجهات مع ميليشيات الحوثي الإيرانية الانقلابية، أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى والأسرى من عناصر المليشيات.

ودخلت قوات الجيش اليمني والمقاومة الشريجة، وأحكمت قبضتها على مفاصل المدينة، التي ظلت لثلاث سنوات معقلا وقاعدة لانطلاق عمليات مليشيات الحوثي الإيرانية باتجاه المحافظات الجنوبية وسط فرار وانهيار في صفوفها وتكبدها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

واستهدفت مقاتلات التحالف العربي تجمعات لميليشيات الحوثي في مناطق متفرقة وآليات عسكرية ومخازن أسلحة وذخائر في عملية عسكرية نوعية وقاصمة أدت إلى انهيار واسع في صفوف المليشيات، حيث قام الحوثيون بتدمير الجسور الواقعة شمال منطقة الشريجة أثناء فرارهم في محاولة منهم لإعاقة تقدم القوات باتجاه مدينة الراهدة الواقعة جنوب شرقي محافظة تعز، والتي تتخذها الميليشيات قاعدة عسكرية لإمداد عناصرها في عدة جبهات.

وتعتبر الشريجة المدخل الشرقي لمحافظة تعز وتحريرها له تأثير كبير في سقوط جبهات أخرى من تلك التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي الإيرانية الانقلابية، التي منيت بالهزيمة والانكسار تاركة خلفها عتادها وقتلاها.

وكان قوات الجيش اليمني والحزام الأمني والمقاومة، قد بدأت عملية عسكرية برية وجوية مدعومة من قوات التحالف بآليات عسكرية ثقيلة وغطاء جوي، حيث توجهت القوات باتجاه جبهة الشريجة نحو أماكن تمركز الميليشيات.

ويواصل الجيش اليمني وقوات الحزام الأمني والمقاومة بدعم من قوات التحالف العربي تطهير كامل التراب اليمني من مليشيات الحوثي الانقلابية، وتدمير الآليات العسكرية التابعة لها في مختلف جبهات القتال باليمن وانهاك قدراتها العسكرية لتوجه بذلك ضربات قاضية للمشروع الانقلابي الإيراني في اليمن.