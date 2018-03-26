ميليشيات الحوثي الإرهابية تقصف الأحياء والمساجد والمدارس والمستشفيات في حيس

استمرارا لانتهاكاتها ونهجها العدائي اتجاه الشعب اليمني .. تستهدف قذائف ميليشيات الحوثي الإيرانية الأحياء السكنية والمساجد والمدارس في مديرية حيس جنوب الحديدة مما أسفر عن تهدم عدد من منازل المواطنين اليمنيين وإصابة أسرة كاملة وسط إصرار الميليشيات على استهداف المدنيين وخاصة الأطفال.

وقصفت ميليشيات الحوثي الإيرانية مستشفى في مديرية حيس ما أدى إلى استشهاد طبيب وإصابة عدة أشخاص بجروح خطيرة فضلا عن خروج المستشفى من تقديم الخدمات إضافة إلى استهداف منزل أحد المواطنين اليمنيين بقذائف عشوائية ما أدى إلى اصابة جميع أفراد الأسرة وتضرر المنزل بشكل كامل..

كما قصفت الميليشيات مدرسة والحقت الضرر بها وتهدم أجزاء كبيرة منها في خرق واضح لكافة الأعراف الدولية التي تجرم استهداف المدنيين والأحياء السكنية.

وترتكب ميليشيات الحوثي الإيرانية جرائم في حق أبناء الشعب اليمني خلفت على إثرها مآس ترقى إلى جرائم حرب يندى لها جبين الإنسانية عبر إمعانها في غيها ورغبتها الرامية إلى تدمير تاريخ اليمن و مستقبله لمجرد رفض أبنائه الانقلاب الغاشم على الشرعية.

ويتعرض اليمنيون لانتهاكات مستمرة من ميليشيات الحوثي الإيرانية بما فيها القصف العشوائي والتهجير القسري والنزوح وخطر المجاعة بالإضافة إلى تفشي الأمراض الأمر الذي خلق أزمة إنسانية تبذل دول التحالف العربي دورا كبيرا للتخفيف من آثارها على أبناء الشعب اليمني من خلال اطلاق الحملات الإغاثية والتنموية المستمرة التي تستهدف عودة الحياة إلى طبيعتها في المناطق المحررة.

وتواصل قوات التحالف العربي تمشيط جيوب الحوثيين وإحباط محاولات التسلل التي تستهدف عبرها تنفيذ عمليات إرهابية ضد المدنيين الأبرياء لمجرد رفضهم للانقلاب والتواجد الإيراني في اليمن.

وعبر عدد من المواطنين اليمنيين في مديرية حيس عن استيائهم جراء ممارسات ميليشيات الحوثي الإرهابية بحق المدنيين والأطفال التي خلفت كارثة إنسانية.. مؤكدين أن هذه الانتهاكات لن تنال من عزيمة أبناء اليمن في التصدي إلى المشروع الانقلابي في اليمن عبر مليشيات الحوثي في رفض قاطع من كافة أبناء اليمن للتواجد الإيراني.

وتقدم القوات المسلحة الإماراتية ضمن قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لدعم الشرعية في اليمن إسنادا عسكريا ودعما لوجستيا على العمليات البرية والجوية والبحرية دعما لليمن الشقيق لتخليصه من المخطط الإيراني الإرهابي عبر ميليشيات الحوثي الانقلابية حيث يتواكب التحرير مع العمليات الإنسانية الأساسية والضرورية لإغاثة الأشقاء ودعمهم على تجاوز الظرف العصيب الذي يمرون به حيث يتصدر محور الأعمال الإنسانية والإغاثية الأولويات لإغاثة الأشقاء فكان التحرير يتبع بالتطهير من فلول الميليشيات الإرهابية بالإضافة إلى مشاريع إعادة التأهيل لتستعيد الحياة دورتها الطبيعية.