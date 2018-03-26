عدسة «البيان» تنقل لكم أجواء الانتخابات المصرية من قلب الحدث

توافد المصريون منذ الصباح، اليوم (الاثنين)، على مقار اللجان الانتخابية المختلفة في شتى المحافظات المصرية، للتصويت في الانتخابات الرئاسية التي تستمر على مدار ثلاثة أيام داخل مصر، والتي يخوضها الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس حزب الغد المهندس موسى مصطفى موسى، في منافسة تبدو محسومة النتائج لصالح الرئيس السيسي الذي يتمتع بشعبية جارفة بالأوساط المصرية، في مقابل فرص ضئيلة لمنافسه.

واصطف الكثير من المواطنين أمام لجان الاقتراع في "طوابير" منتظرين الإدلاء بأصواتهم. ورصدت "عدسة البيان" العديد من المشاهد الخاصة من المشاركات الواسعة مع الساعات الأولى منذ فتح باب التصويت.

وتُبشر تلك المشاهد بنسب مشاركة مرتفعة في الاقتراع الحالي، في ضوء ما أبداه المصريون من حرص على المشاركة منذ فتح باب التصويت في التاسعة صباحًا بتوقيت القاهرة (11 بتوقيت دبي).

بدأ التصويت اليوم في التاسعة صباحاً بتوقيت القاهرة، وشهدت اللجان كافة توافد الكثير ممن يحق لهم التصويت من مختلف الفئات منذ بدء الاقتراع، بخاصة المشاركات النسائية والشبابية وكبار السن. مع تواجد مكثف لقوات الأمن من الجيش والشرطة، التي تسلمت المقار الانتخابية لتأمينها منذ يوم أمس (الأحد).

وشهدت شوارع العاصمة المصرية سيولة مرورية، مع تواجد مكثف لدوريات الشرطة المتحركة والأقوال الثابتة، لتأمين العملية الانتخابية مع أول أيام التصويت داخل مصر.

وقال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية في مصر، مع بدء عملية التصويت، إن الرئيس السيسي قد أدلى بصوته بمقر لجنة مدرسة مصطفى يسري عميرة النموذجية الإعدادية الثانوية بنات بمصر الجديدة.

وحرص الرئيس المصري خلال إدلائه بصوته في الانتخابات على مصافحة أعضاء اللجنة الانتخابية، وكذا المواطنين الذين توافدوا على اللجنة الانتخابية منذ فتح أبواب الاقتراع للإدلاء بصوتهم.

وبدوره، قال رئيس مجلس الوزراء المصري المهندس شريف إسماعيل، عقب الإدلاء بصوته، إن مصر مرت بظروف صعبة للغاية خلال السنوات الماضية، مؤكدًا ثقته في أن تكون المرحلة المقبلة أفضل، بوصفها مرحلة البناء كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ووعد رئيس الوزراء المصري بأن تكون مصر خلال الأربع سنوات المقبلة "في المكانة التي تستحقها لمكانتها وحضارتها"، معبرًا عن أمنيته في زيادة نسب المشاركة في الانتخابات الرئاسية، بخاصة أن الانتخابات هي رسالة قوية للخارج، وتأكيد على وعي المصريين وتضامنهم وتكاتفهم في مواجهة التحديات كافة.

وحرص العديد من الوزراء ومشاهير الفن والسياسة والمجتمع على الإدلاء بأصواتهم مع الساعات الأولى منذ فتح باب التصويت، ودعوا المواطنين إلى ضرورة المشاركة لبعث رسائل للعالم أجمع بأن المصريين على قلب رجل واحد.

وجابت سيارات شوارع العاصمة المصرية "القاهرة" لدعوة المواطنين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، على أنغام الأغاني الوطنية التي كانت حاضرة أيضًا أمام لجان الاقتراع في مشاهد احتفالية معتادة في الأجواء الانتخابية بمصر. كما شهدت القاهرة الكبرى مسيرات حاشدة أيضًا.