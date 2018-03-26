انطلقت اليوم الإثنين الانتخابات الرئاسية المصرية التي تستمر لمدة 3 أيام، وسط توقعات بأن تشهد إقبالاً كثيفاً على التصويت.

ويدلي نحو 60 مليون ناخب بأصواتهم في الانتخابات التي تجري بين الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي ومنافسه موسى مصطفى موسى.

وقد جرت انتخابات الخارج في 23 إلى 25 من مارس.

بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية https://t.co/NtUuCVzHXx — سكاي نيوز عربية-الآن (@SkyNewsArabia_B) March 26, 2018

وكانت الحكومة المصرية أنهت كافة الإجراءات والترتيبات اللازمة لتنظيم أعمال التأمين للانتخابات، وتوفير المناخ الآمن خلال عمليات الاقتراع، حيث تشترك القوات المسلحة في تأمين العملية الانتخابية بعناصرها في نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية وقيادات وهيئات وإدارات القوات المسلحة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية واللجنة العليا للانتخابات وكافة الأجهزة المعنية بالدولة.

وفي سياق متصل أعلن الجيش المصري نشر قواته بالمحافظات لتأمين العملية الانتخابية بالتعاون مع وزارة الداخلية.

وتأتي الانتخابات بعد يومين من التفجير الإرهابي الذي نجا منه مدير أمن الإسكندرية، والذي أودى بحياة شرطيين إضافة إلى 7 إصابات.