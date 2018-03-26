شاهد كيف دمرت السعودية صاروخ العدوان الحوثي في سماء الرياض

كانت لها شعبية واسعة في ناشفيل في السابق، كما أفادت قناة «فوكس نيوز» الإعلامية، لكن حاكمة المقاطعة ميغان باري، التي تنتمي إلى الحزب الديمقراطي، اعترفت أخيراً بذنبها في جناية سرقة، واستقالت من منصبها،