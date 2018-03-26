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شاهد كيف دمرت السعودية صاروخ العدوان الحوثي في سماء الرياض

المصدر:
  • العربية
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دمر الدفاع الجوي السعودي بنجاح صاروخاً باليستياً شمال شرقي الرياض، قبل وقوعه.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عدداً من الفيديوهات لنجاح صواريخ الدفاع الجوي السعودي في اصطياد صاروخ العدوان الحوثي.

وأظهرت الفيديوهات كيف تم إسقاط الصاروخ الحوثي في الأجواء قبل وقوعه.

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