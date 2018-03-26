شاهد كيف دمرت السعودية صاروخ العدوان الحوثي في سماء الرياض

دمر الدفاع الجوي السعودي بنجاح صاروخاً باليستياً شمال شرقي الرياض، قبل وقوعه.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عدداً من الفيديوهات لنجاح صواريخ الدفاع الجوي السعودي في اصطياد صاروخ العدوان الحوثي.
وأظهرت الفيديوهات كيف تم إسقاط الصاروخ الحوثي في الأجواء قبل وقوعه.
نجحت قوات الدفاع الجوي السعودي قبل قليل في اعتراض صواريخ باليستية، تم إطلاقها من قِبل المليشيات الحوثية من داخل الأراضي اليمنية باتجاه الحدود السعودية، أحدها تم تدميره في الرياض، والآخر في جازان. pic.twitter.com/ReibYKBsBX— علي دُهل (@aliduhl) March 25, 2018