الكويت تدين الهجمات الصاروخية على السعودية وتؤكد وقوفها التام إلى جانب المملكة

أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها للهجمات الصاروخية التي استهدفت المملكة العربية السعودية وأكدت وقوفها التام الى جانب المملكة.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية إن دولة الكويت وقد تابعت باستياء واستنكار بالغين أنباء الهجمات الصاروخية التي استهدفت المملكة العربية السعودية الشقيقة وروعت الآمنين فيها تؤكد إدانتها ورفضها التام لتلك الهجمات الصاروخية التي تعبر عن تعنت جماعة الحوثيين ورفضهم للسلام وإرادة المجتمع الدولي بوضع حد للصراع الدائر في اليمن وتقويضهم لكل فرص السلام والمساعي الهادفة لتحقيقه.

وطالب المصدر المجتمع الدولي لا سيما مجلس الامن بالتحرك الفوري لوضع حد لاستمرار تلك الهجمات مضيفا أن هذه الممارسات لن تنال من عزم الأشقاء في المملكة العربية السعودية في الدفاع عن أمنهم واستقرارهم والحفاظ على أرواح مواطنيهم.

واختتم المصدر تصريحه بالقول إن دولة الكويت تؤكد وقوفها ‏التام إلى جانب المملكة العربية السعودية وتأييدها لكل ما تتخذه من اجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها داعيا الله سبحانه وتعالى بأن يحفظ المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق من كل مكروه.