العرس الديمقراطي في مصر ينطلق اليوم

ينطلق اليوم الاثنين العرس الديمقراطي في مصر ويتواصل على مدار 3 أيام حينما يتوجه نحو 60 مليون ناخب ممن يحق لهم التصويت في انتخابات الرئاسة إلى مراكز الاقتراع والبالغ عددها 13 ألفاً وسط إجراءات أمنية، إذ دفعت السلطات المصرية بـ 350 ألف عسكري لتأمين هذا الاستحقاق الانتخابي.



ويُصوت المصريون في انتخابات يتنافس فيها كل من الرئيس المصري الحالي عبدالفتاح السيسي ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.



إجراءات أمنية



وأعلن مصدر أمنى مصري تخصيص 350 ألف ضابط وفرد شرطة، بالتنسيق مع القوات المسلحة، لتأمين هذه الانتخابات. وقال المصدر إن خطة تأمين الانتخابات تتضمن 3 محاور رئيسة، الأول تأمين لجان ومقار التصويت والقضاة المشرفين على الانتخابات، والثاني تأمين عملية سير الانتخابات حتى انتهاء مرحلة الفرز، والثالث تأمين الشوارع في مرحلة ما بعد إعلان النتائج.

وتسلمت الأجهزة الأمنية بجميع المحافظات، مقار اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية، في 803 مدارس، تضم 13 ألف لجنة انتخابية، بعدما اشتركت الشرطة مع القوات المسلحة في تأمين مقار اللجان، وفحص خبراء المفرقعات لها. وتحدث الناطق باسم الهيئة الوطنية للانتخابات محمود الشريف عن تشكيل غرفة عمليات لمتابعة تسلم القضاة لأوراق العملية الانتخابية، بعدما بدأت المحاكم في تلقي الأوراق تمهيداً لتسليمها للقضاة، وكذلك تسليم الجهات الأمنية لمقار اللجان.



وقررت وزارة الداخلية الاستعانة بعناصر من الشرطة النسائية في لجان السيدات لإجراء عمليات التفتيش، حال لزم الأمر، ومساعدة السيدات من كبار السن. ويدلي نحو 59 مليوناً و78 ألفاً و138 ناخباً بأصواتهم في الانتخابات من المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين.



ويشمل التصويت 367 لجنة عامة، تندرج تحتها 13 ألفاً و706 لجان فرعية، موزعة على كافة محافظات مصر، تحت إشراف 18 ألف قاض، بواقع قاض لكل صندوق، بخلاف 110 آلاف من الموظفين الإداريين.



دعوة برلمانية



ودعا رئيس مجلس النواب المصري علي عبدالعال جموع الشعب في جميع محافظات البلاد إلى المشاركة في الانتخابات، مؤكداً أن «الشعب المصري يدرك تماماً ويعلم جيداً كم التحديات التي تمر بها مصر، خاصة ما يتعلق بملف مكافحة الإرهاب، ولذلك سيرد عليها بقوة وبكثافة خلال أيام الانتخابات».



وشدد على أن «إقبال المصريين بكثافة على لجان الانتخابات الرئاسية، سيعطي رسالة واضحة ومحددة لكل دول العالم أن الشعب المصري متحد ومصطف حول قيادته السياسية».