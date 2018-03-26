تركيا تطلق عملية للسيطرة على سنجار

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إطلاق عملية عسكرية في منطقة سنجار في العراق رغم إعلان حزب العمال الكردستاني انسحابه من هذه المنطقة الأسبوع الماضي، في انتهاك تركي جديد للسيادة العراقية، حيث نفت بغداد في وقت سابق أي اتفاق مع تركيا حول أي عملية عسكرية. كما توعد أردوغان بتوسيع رقعة عمليات الجيش التركي في شمال سوريا لتشمل بلدة تل رفعت التي تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردي شمال غرب محافظة حلب السورية.

وقال أردوغان إن العمليات العسكرية بدأت في سنجار ذات الغالبية الكردية الإيزيدية في العراق ضد عناصر حزب العمال الكردستاني الذين كانوا يتواجدون في المنطقة منذ حملة تنظيم داعش الإرهابي على الإيزيديين عام 2014.

وشدد أردوغان، في كلمة ألقاها أمام حشد جماهيري بولاية طرابزون قبيل انطلاق مؤتمر لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم: «قلنا إننا سندخُل سنجار أيضاً، والآن بدأت العمليات العسكرية هناك»، إلا ان القوات العراقية نفت، في بيان أصدرته، أي تواجد للقوات الأجنبية في سنجار.

ونقل المركز الإعلام الأمني عن قيادة العمليات المشتركة عدم «وجود أي حركة لقوات أجنبية عبر الحدود العراقية وتؤكد قيادة العمليات أن الوضع الامني في نينوى وسنجار والمنطقة الحدودية تحت سيطرة القوات العراقية ولا صحة لعبور قوات عبر الحدود العراقية إلى تلك المناطق».

ورأى مراقبون أن سنجار تبعد عن الحدود التركية نحو مئة كيلومتر، ووصول القوات التركية قد يستغرق بضعة أيام، فضلا عن تواجد قوات تركية في معسكر بعشيقة قرب الموصل.

والأسبوع الماضي قال بيان أصدرته منظومة المجتمع الكردستاني التي تنضوي ضمنها حزب العمال الكردستاني «تدخلت القوات في سنجار لإنقاذ اليزيديين من الإبادة الجماعية. وبعد ثقتها في تحقيق هذا الهدف، تنسحب القوات من سنجار».

وتنتشر قوات عراقية في منطقة سنجار منذ انسحاب قوات البيشمركة منها في نوفمبر الماضي إثر عملية الاستفتاء على الاستقلال وهجوم الجيش العراقي على المناطق المتنازع عليها.

تل رفعت ومنبج

من جهة أخرى، أعلن الرئيس التركي أن مدينة تل رفعت شمال سوريا ستكون الهدف المقبل للعملية العسكرية التركية بعد السيطرة على عفرين من المقاتلين الأكراد.

وقال اردوغان: «سنضمن أن تحقق هذه العملية هدفها بعد السيطرة على تل رفعت خلال فترة قصيرة».

ودعا أردوغان كذلك الولايات المتحدة إلى تسلّم السيطرة في منطقة «منبج» وتسليمها إلى من أسماهم بـ«أصحابها الحقيقيين». وأكّد الرئيس التركي أنه في حال عدم إخراج قوات سوريا الديمقراطية من منبج، فإن تركيا ستضطر لتحقيق ذلك بالتعاون مع سكان المنطقة.

وفي 18 من الشهر الجاري تمكنت القوات التركية ومعارضون سوريون موالون لها من السيطرة على كامل عفرين. وأمس، وصلت ولاية أديمان جنوبي تركيا، تعزيزات عسكرية جديدة في طريقها نحو وحدات الجيش التركي العاملة قرب الحدود السورية. وذكرت وكالة «الأناضول» للأنباء أنّ القافلة العسكرية تتكون من 25 شاحنة محملة بالدبابات، انطلقت من ولاية أرضروم شرقي تركيا.

اشتباكات داخلية

أفادت مصادر بسقوط قتلى وجرحى في اشتباك بين فصيلين من الجيش السوري الحر في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي. وقالت المصادر المقربة من فصيل أحرار الشرقية، إن «اشتباكاً وقع بين عناصر من فصيل أحرار الشرقية، قتل خلاله القائد العسكري في الأحرار أبو صكر، إضافة إلى سقوط 10 من فرقة الحمزة بين قتيل وجريح، وأن مقاتلي الشرقية طردوا عناصر فرقة الحمزة من منطقة عفرين».دمشق - د.ب.أ