اعترضت قوات الدفاع الجوي السعودية ليل الاحد صاروخاً فوق الرياض .

واكدت قناة الإخبارية ان الدفاعات الجوية السعودية "نجحت في اعتراض الصاروخ دون تسببه في وقوع أضرار".

وذكرت قناة العربية أن الدفاع الجوي السعودي اعترض عدداً من الصواريخ الباليستية التي أطلقتها الميليشيات الحوثية من اليمن على عدد من المناطق السعودية مساء الأحد وتم تدميرها بنجاح جميعا.

كما أفادت بأن جميع الصواريخ التي استهدفت الأراضي السعودية تمكنت الدفاعات الجوية دون وقوع أي ضحايا باستثناء إصابة مقيم عربي جراء تعرضه لشظايا الصاروخ الذي تم اسقاطه.

وكان المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي، أكد في تصريحات سابقة، أن "الأعمال العدائية من قبل الجماعة الحوثية المدعومة من إيران تثبت استمرار تورط دعم النظام الإيراني بدعم الجماعة الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية في تحدٍ واضح وصريح لخرق القرار الأممي (2216) والقرار (2231) بهدف تهديد أمن السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي".

كما أشار العقيد تركي المالكي إلى "أن إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولي الإنساني".