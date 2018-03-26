انتصارات للشرعية في 3 محافظات

تحل اليوم الذكرى الثالثة لإطلاق «عاصفة الحزم»، التي كانت إيذاناً بتدخل قوات التحالف العربي بقيادة السعودية لدعم الشرعية في اليمن، وأكد مصدر مسؤول في قواتنا المسلحة، تصميم التحالف على تحرير كامل التراب اليمني من سيطرة ميليشيا الحوثي الإيرانية، وسط الانتصارات العسكرية المتتالية في مختلف جبهات القتال، مشيراً في حديث لـ«وام»، إلى أن القوات الإماراتية تسطر في اليمن ملاحم قتالية ملؤها البسالة والتضحية والإقدام والشجاعة.

وكشف وزير الإدارة المحلية في الحكومة اليمنية، رئيس اللجنة العليا للإغاثة، عبدالرقيب فتح، عن مساعٍ لتدشين برامج ومشاريع من شأنها إيجاد مصادر دخل ثابتة للمواطنين اليمنيين، وذلك بدعم مباشر من دولة الإمارات والسعودية، الأمر الذي وصفه بالنقلة النوعية في العمل الإغاثي والتنموي بالمناطق المحررة.

وتمكنت قوات الدفاع الجوي السعودي من اعتراض صاروخ باليستي حوثي شمالي مدينة الرياض، وقامت بتدميره قبل سقوطه.

ميدانياً، حققت الشرعية تقدماً كبيراً في محافظة تعز، في وقت سيطرت بإسناد من قوات التحالف، على سوق الشريجة شمالي لحج، بينما قُتل وأُصيب أكثر من 30 عنصراً من الميليشيا الانقلابية شرقي محافظة البيضاء.

إلى ذلك أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن ميليشيا الحوثي الإيرانية تدفع ثمن غدرها بشريكها. وكتب على «تويتر»: «عبد الملك الحوثي في كلمته بمناسبة إشعاله للحرب في اليمن يهدّد بالصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية، كلمات فارغة لا تعكس تراجعه الميداني اليومي».