مصر تطالب بريطانيا بمحاسبة المسؤولين عن وفاة مريم

صرح الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد بأنه بناءً على تكليف من وزير الخارجية سامح شكري، استقبل السفير عمرو رمضان، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية، أمس، السفير البريطاني في القاهرة جون كاسن، حيث أكد موقف الحكومة المصرية الراغب في التعرف بشكل مفصل إلى التقدم المحرز على صعيد التحقيق في مقتل المواطنة المصرية مريم عبد السلام، والدافع وراء الاعتداء عليها، لضمان إلقاء القبض على المسؤولين عن هذا الاعتداء، وتوقيع العقاب اللازم عليهم.

وأضاف الناطق أن مساعد وزير الخارجية أكد، خلال اللقاء، أهمية الإسراع بإجراءات الطب الشرعي لمعرفة أسباب الوفاة بشكل دقيق، وموافاة الجانب المصري بالتقارير الطبية الخاصة بالفقيدة منذ نقلها إلى المستشفى فور الاعتداء عليها.

وكشف أبو زيد عن أن وزير الخارجية كان قد وجه القنصلية العامة المصرية في لندن منذ بضعة أيام، بتكليف خبير مستقل بمتابعة أعمال الطب الشرعي البريطاني، وإعداد تقرير مستقل عن أسباب الوفاة لموافاة الجانب المصري به في أسرع وقت.