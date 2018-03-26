ولي العهد السعودي يزور عدداً من الجامعات في بوسطن ويشهد توقيع اتفاقات بحثية

شهد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، توقيع عدد من الاتفاقات البحثية وزار عدداً من الجامعات في بوسطن، التي وصلها في زيارة استغرقت ساعات عدة، قبل التوجه إلى نيويورك.

والتقى الأمير محمد بن سلمان في بوسطن، رؤساء جامعات وباحثين سعوديين في المدينة، وزار مؤسسات بحثية تعمل على تطوير استخدامات الذكاء الصناعي والتكنولوجيا، أبرزها معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، المصنف الجامعة الأولى على مستوى العالم، في هذا المجال.

كما شهد توقيع 4 اتفاقات بين «إم آي تي» وأرامكو وسابك وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية. وجاء توقيع اتفاقات التعاون العلمي والتكنولوجي تلك، على هامش منتدى «الابتكار من أجل التأثير» الذي عقد في معهد ماساتشوستس.

في سياق آخر، عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر اليمامة بالرياض، جلسة مباحثات رسمية مع الرئيس دينيس ساسو نجيسو رئيس جمهورية الكونغو برازافيل.

وجرى خلال الجلسة بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية ومجالات التعاون المختلفة بين البلدين.