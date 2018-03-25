الإمارات: نقف مع الأشقاء في مصر ضد الإرهاب الجبان

دانت دولة الإمارات التفجير الإرهابي الذي وقع في حي رشدي وسط الإسكندرية. وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان، أن الإمارات تدين بشدة هذا العمل الإرهابي والإجرامي الجبان، الذي يستهدف زعزعة أمن واستقرار مصر الشقيقة، ويتنافى مع كل القيم والمبادئ الدينية والإنسانية، وتجدد تضامنها ووقوفها إلى جانب الأشقاء في مصر، قيادةً وحكومةً وشعباً.

كما أكدت موقف الإمارات الثابت والرافض لمختلف أشكال العنف والإرهاب، الذي يستهدف الجميع، دون تمييز بين دين وعرق، وأياً كان مصدره ومنطلقاته. وأعربت الوزارة عن تعاطف الإمارات العميق، وتعازيها الصادقة لأسر ضحايا هذا العمل الإجرامي.

واستشهد شرطيان مصريان وأصيب أربعة آخرون في انفجار استهدف مدير أمن محافظة الإسكندرية. وقالت وزارة الداخلية المصرية، في بيان، إنّ عبوة ناسفة موضوعة أسفل سيارة على جانب طريق انفجرت أثناء مرور اللواء مدير أمن محافظة الإسكندرية مستقلاً سيارته، لكنه نجا من محاولة الاغتيال.

وقرّر النائب العام المصري، المستشار نبيل أحمد صادق، فتح تحقيقات موسعة في حادث التفجير.

وفي حين دانت السعودية والبحرين التفجير الإرهابي، دانه الأزهر بأشد العبارات، داعياً الشعب المصري إلى الوقوف بكل قوة خلف مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها القوات المسلحة والشرطة حتى يتم القضاء على شراذم تلك العصابات الإرهابية.