الشرعية تحرر معسكراً في الجوف وجبلاً استراتيجياً في كرش

حققت قوات الشرعية اليمنية، بدعم من التحالف العربي، انتصارين استراتيجيين على ميليشيا الحوثي الإيرانية في كل من الجوف وتعز، وسط انهيار متسارع لدفاعات الانقلابيين على جبهات القتال. وحررت قوات الجيش اليمني معسكر «طيبة الاسم» الاستراتيجي من قبضة ميليشيا الحوثي في مديرية برط العنان شمال غربي الجوف.

وكانت الميليشيا تستخدم المعسكر نقطة لتجميع مقاتليها وحشد التعزيزات إليه من محافظة صعدة وغيرها من المناطق، لأنه يفصل بين المحافظتين.

وبالسيطرة على المعسكر، ستتمكن قوات الجيش من قطع خطوط إمداد الميليشيا. وعلى الحدود الإدارية بين تعز ولحج، تمكنت قوات الجيش اليمني من السيطرة على جبل حمالة الاستراتيجي بمنطقة كرش بعد 3 أعوام من سيطرة الميليشيا عليها.

ويعد الجبل واحداً من المواقع العسكرية المهمة، وتكمن أهميته في أنه يسيطر على الخط الرابط بين الشريجة والراهدة. وفي حجة، شنّت مقاتلات التحالف العربي غارات جوية استهدفت مخزن أسلحة تابعاً لميليشيا الحوثي في مديرية ميدي ودمرت محتوياته.