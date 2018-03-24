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ولي العهد السعودي: علاقتنا بأميركا متينة وقوية

المصدر:
  • وام
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وصف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي العلاقة السعودية الأميركية بالمتينة والقوية منوها بالشراكة الثنائية الاستراتيجية بين البلدين الصديقين.

وأكد في كلمة خلال حفل العشاء الذي أقيم بمناسبة الاحتفاء بالشراكة السعودية الأميركية في مجال الأمن المشترك على مدى 70 عامًا الماضية في واشنطن.. أهمية الدور السعودي والأميركي في مختلف الملفات مشيراً إلى أهمية استغلال الفرص المستقبلية لمواصلة الإنجازات في مختلف المجالات.

وتحدث عن بدايات العلاقات الرسمية السعودية الأميركية وما وصلت إليه في الوقت الحالي من تعاون وثيق في شتى المجالات.

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