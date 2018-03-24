الكونغرس الأميركي يصادق على حجب مساعدات السلطة الفلسطينية

صادق الكونغرس الأميركي أمس على قانون حجب المساعدات المالية عن السلطة الفلسطينية، في حال استمرت في دفع مخصصات الأسرى والشهداء.

وتم تحويل القانون إلى البيت الأبيض ليصادق عليه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حيث يشمل القانون في أحد بنوده قراراً يدعو إلى حجب المساعدات التي تقدمها واشنطن، التي تصل إلى 300 مليون دولار. وقالت مصادر صحافية أميركية إن الكونغرس بات على وشك أن يخوّل إدارة ترامب باتخاذ القرار بقطع المساعدات عن الفلسطينيين.

وذلك بعد أشهر من المفاوضات والمناقشات بهذا الخصوص. ومن المقرر أن يصبح مشروع القانون الأميركي نافذاً بعد توقيع ترامب عليه.

وعبرت حكومة الوفاق الفلسطينية، عن رفضها وإدانتها لاشتراط الكونغرس الأميركي وقف مخصصات الشهداء والأسرى مقابل استمرار دفع المساعدات لمؤسسات الدولة الفلسطينية.

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