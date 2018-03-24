محمد بن سلمان يبحث التعاون التجاري مع مسؤولين أميركيين

اجتمع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مساء أول من أمس، مع وزير التجارة الأميركي ويلبر روس، ونائب وزير الخارجية جون سوليفان، والرئيس التنفيذي لغرفة التجارة الأميركية توم دونوهيو.

ونوقشت خلال الاجتماعات أهمية تطوير الشراكة السعودية الأميركية، وزيادة حجم التبادل التجاري، وتطوير شراكات جديدة تسهم في مزيد من نمو اقتصاديات البلدين. وحضر الاجتماعات الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميركية والوفد الرسمي المرافق للأمير محمد بن سلمان.

على صعيد متصل، يلتقي الأمير محمد بن سلمان الأسبوع المقبل مع شخصيات بارزة من وول ستريت وكبرى المؤسسات الأميركية. ومن المقرر أن يتوقف الأمير محمد بن سلمان في بوسطن وهيوستن ولوس انجليس وسان فرانسيسكو وسياتل بهدف تعزيز الاستثمارات.

وقالت السفارة السعودية في بيان، إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان سيشارك في منتدى سعودي أميركي للرؤساء التنفيذيين لعام 2018 في نيويورك الثلاثاء المقبل.

وذكرت مصادر مقربّة من الحدث، أن المنتدى ستحضره شخصيات بارزة في عالم المال مثل جيمي ديمون الرئيس التنفيذي لمؤسسة جيه. بي مورجان تشيس آند كو، وهنري كرافيس الرئيس التنفيذي لشركة كيه. كيه. آر آند كو للاستثمار المباشر، وكذلك أدينا فريدمان الرئيسة التنفيذية لناسداك.