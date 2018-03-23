الجبير: على إيران أن تخرج من اليمن وتحترم القواعد الدولية

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في مؤتمر صحفي في واشنطن الجمعة إن مباحثات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع الإدارة الأميركية شملت قضايا المنطقة وسبل مكافحة الإرهاب.

وأعرب وزير الخارجية السعودي عن أمله في أن تعود قطر إلى الصواب وتصحح ما اقترفته من أخطاء.

وأضاف الجبير أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سيتوجه غدا إلى بوسطن ضمن زيارته الرسمية التي يجريها حاليا إلى الولايات المتحدة.

وأكد الجبير أنه تم التوقيع على اتفاقيات في مجالات مختلفة لزيادة التعاون السعودي الأميركي.

وعن تعيين الرئيس الأميركي دونالد ترمب، جون بولتون مستشار للأمن القومي الأميركي، أكد الجبير أن بولتون رجل حاسم وموقفه من إيران معقول.

وقال الجبير إن إيران جندت الميليشيات في اليمن وأطلقت صواريخ على السعودية وشدد على ضرورة أن تخرج إيران من اليمن وتحترم القواعد الدولية.

وشدد الجبير على أن "السعودية لا تحتاج لمن يدافع عنها وتصريحات وزير خارجية إيران دائما غريبة". مؤكدا أنه على إيران تغيير سلوكها ووقف دعم الإرهاب في المنطقة.

ولفت إلى أن إيران إذا أرادت أن يكون لها دور في المنطقة عليها أن تحترم حسن الجوار.

وأوضح الاتفاق النووي الإيراني تشوبه عيوب كثيرة ويحتاج للمراجعة.

وكشف وزير الخارجية السعودي عن مناقشات متطورة مع الجانب الأميركي حول الاستخدام السلمي النووي.