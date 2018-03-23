الجيش اليمني ينتزع مواقع استرايجية من الحوثيين في محور الشريجة بين لحج وتعز

إسناد من قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لدعم الشرعية في اليمن .. حققت قوات الجيش اليمني والحزام الأمني والمقاومة تقدما كبيرا في محور الشريجة على الحدود بين محافظتي لحج وتعز.

ونجحت القوات في استعادة مواقع استراتيجية في منطقة الشريجة من ميليشيات الحوثي الايرانية منها جبل حمالة والهشمة والسنترال وهي مواقع مهمة تطل على الخط الرابط بين الشريجة والراهدة التابعتين لمحافظة تعز.

وبدأ الجيش اليمني وقوات الحزام الأمني والمقاومة عملية عسكرية برية وجوية مدعومة من قوات التحالف بآليات عسكرية ثقيلة وغطاء جوي حيث توجهت القوات باتجاه جبهتي كرش وحمالة نحو أماكن تمركز الميليشيات في ضربات قاضية أسفرت عن قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات وكبدتهم خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

وتعتبر الشريجة المدخل الشرقي لمحافظة تعز وتحريرها سيكون له تأثير كبير في سقوط جبهات أخرى من سيطرة ميليشيات الحوثي الإيرانية الانقلابية كما انها العملية العسكرية ستسهم في فك الحصار الذي تفرضه ميليشيات الحوثي عن محافظة تعز.

واستهدفت مقاتلات التحالف تمركزات الحوثيين في ظل استمرار المواجهات واستهداف مواقع الميليشيات وسط اندحار الحوثيين حيث تمكنت القوات من السيطرة على جبل السنترال مما أسفر عن أسر عدد من مسلحي الميليشيات والعثور على عدد كبير من الأسلحة والذخائر التي كانت تنوى استخدامها ضد المدنيين وسط إنهيار في صفوفهم جراء العملية العسكرية النوعية.